Aston Martin ha presentado este lunes el monoplaza que disputará la temporada de 2024 de Fórmula 1 y junto al anuncio del monoplaza, el equipo ha compartido un vídeo del coche rodando en el circuito de Silverstone.

Lance Stroll ha sido el encargado de conducir el nuevo AMR24 durante el 'filming day' de Aston Martin. El canadiense ha dejado unas imágenes muy bonitas conduciendo por el mítico trazado británico y en el que el equipo ha dejado ver diferentes ángulos del monoplaza.

Se ha podido observar que el coche que pilotará Fernando Alonso en 2024 no ha sido una revolución comparándolo con el del año anterior. Ha sido una evolución continuista que ha tomado como referencia al AMR23 y que buscará paliar defectos como la poca velocidad punta en recta y curva rápida, pero mantener la buena gestión de las gomas y la tracción.

Es mucha la expectación que tienen los aficionados con el nuevo bólido que conducirá Fernando Alonso, quién declaró en una rueda de prensa antes del lanzamiento del monoplaza que el coche "se ve rápido" y que espera conseguir la primera victoria de Aston Martin.

Los test de invierno comenzarán el día 21 de febrero en Sakhir y acabarán el día 23 por lo que ya no queda nada para que se puedan ver en pista a todos los monoplazas.

