Max Verstappen ya suma seis victorias en las ocho carreras que se han disputado en esta temporada de Fórmula 1. Y llegarán más. No hay duda. Este fin de semana, en el Gran Premio de Canadá, igualó a Ayrton Senna en número de triunfos (41). Pero no quiere hablar de ello.

Preguntado por este récord tras cruzar la línea de meta, aseguró que "odiaba" hablar de ello porque no quería "comparar generaciones diferentes": "Pero, por mi parte, lo único que puedo decir es que cuando era pequeño y estaba en karts, soñaba con ser piloto de Fórmula 1, y nunca habría imaginado ganar 41 grandes premios".

"Así que, por supuesto, empatar con Ayrton es algo increíble, y estoy orgulloso de ello, pero espero que no se detenga aquí. Espero que podamos seguir ganando más carreras. He ganado 41... ¡así que hablaremos quizá de un nuevo contrato por eso!", ha expresado el bicampeón del Gran Circo.

Sobre las 100 victorias de Red Bull, espera 100 más: "Sinceramente, es un gran logro para el equipo, sabíamos que esta era la primera oportunidad de hacerlo, y estoy feliz de que se haya hecho con cien. Espero que ganemos más de cien... ¡el nuevo objetivo son 200!".

Reconoció Max que por primera vez este año, no fue una carrera nada fácil para él: "Por supuesto, muy feliz en este momento. No ha sido una carrera muy sencilla porque los neumáticos no entraban bien, hacía mucho frío en comparación con el viernes, y estábamos derrapando bastante".

"Sin embargo, hicimos que funcionara. Hoy ganamos el gran premio número cien para el equipo, es increíble. Nunca esperé estar en ese tipo de números, así que, seguimos disfrutando, seguimos trabajando duro, pero hoy ha vuelto a ser un gran día", sentenció el líder del mundial, que va camino de su tercer campeonato consecutivo.