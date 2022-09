Fin de semana de 10 para Nyck de Vries en Monza. En principio, el campeón del mundo de la Fórmula E en 2021 solo iba a completar los Libres 1 con el Aston Martin de Vettel, pero una repentina apendicitis de Alexander Albon le sentó en su Williams para la clasificación y el Gran Premio de Italia.

En 'qualy', el piloto de 27 años superó a su compañero, Nicholas Latifi, y pasó el corte hasta la Q3. Ya en carrera, tras partir en el octavo lugar, terminó en novena posición, o lo que es lo mismo, en los puntos en su debut en Fórmula 1.

Gracias a su rendimiento, De Vries fue nombrado Piloto del Día en Monza, un circuito que exige mucho al piloto. "¡Mis hombros están muertos!", dijó el neerlandés por radio tras la bandera a cuadros.

Tal era el desgaste que al llegar al pit-lane, mecánicos de Williams tuvieron que ayudar al piloto a salir de su monoplaza ya que este no podía por sus propios medios.

Sobre su futuro, Nyck de Vries prefiere ser cauto: "Ha sido increíble, toda esta experiencia desde ayer a la mañana hasta ahora ha sido un sueño. Hemos ejecutado una buena carrera y sumado puntos en mi debut. No depende de mí decidir si tendré un asiento en Fórmula 1 para 2023, lo único que puedo hacer es mi trabajo. Eres tan bueno como en tu última carrera y he aprovechado muy bien esta oportunidad. Estoy muy orgulloso".

