Jaime Alguersuari, piloto de Fórmula 1 durante las temporadas 2009, 2010 y 2011, ha admitido que siempre ha sido un gran admirador de Michael Schumacher, pero que desde dentro de la competición todo se vive distinto.

"Para mí, Michael era un héroe [...] lo conoces y ves cómo trabaja, entrena e interactúa con la gente y los medios de comunicación", declaró el español a 'Daily Star Sport'.

Sin embargo, con el paso de los años, Alguersuari comenzó a ver a Schumacher como un rival más, como un piloto al que debía de vencer en pista para demostrar ser el mejor, y eso le quitó el heroísmo que tenía cuando era un niño.

"Pierdes un poco ese heroísmo que tienes cuando lo conoces por primera vez, pero me dio una dosis extra de confianza en mí mismo", afirma el piloto catalán. "He visto cosas de Michael de las que no siempre fui aficionado. Tenía un carácter muy propio y único", añade.

Caminos separados

Después de haber compartido asfalto durante dos temporadas, Michael Schumacher continuó en la Fórmula 1, pilotando para Mercedes, mientras que el piloto español probó suerte en la Fórmula E, pero terminó por continuar su carrera como DJ.