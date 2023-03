Se acabó el reconocer la pista de otra manera que no sea 'a pata'. O andando, o nada. Sí, es la nueva prohibición que ha puesto la Fórmula 1, lo que hará que esas imágenes de los pilotos recorriendo el asfalto de un Gran Premio en bicicleta vaya a ser ya cosa del pasado.

"Me he dado una vuelta con la bicicleta por la pista. Ahora no se puede. Ya no me veréis más. Ahora me limitaré a ver vídeos", afirmó Charles Leclerc, en declaraciones en 'RacingNews365'.

Y es que es la nueva norma de la F1. No más pilotos recorriendo ni con cuatro ni con dos ruedas las pistas de los Grandes Premios de F1.

Es algo que solían hacer los jueves, una vez llegaban a la pista para reconocer la trazada.

Ahora, si quieren hacerlo, tan solo podrán ir andando los kilómetros que haya en cada una de las pistas que forman parte del Mundial.

Será pues Yeddah, circuito del GP de Arabia Saudí, el último lugar en el que podamos ver a los Leclerc, los Verstappen, los Alonso, los Sainz y compañía recorrer en bicicleta las pistas del Mundial.