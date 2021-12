Este fin de semana Alpine ha traído importantes novedades en su monoplaza A521. Nada tiene que ver con el motor o la aerodinámica. Es el diseño. Adiós al azul completo para dejar paso al verde en los coches de Fernando Alonso y Esteban Ocon.

La parte de atrás del monoplaza es de tono verde. El motivo son los 100 Grandes Premios a los que han llegado de manera conjunta el grupo BP Castrol y el Grupo Renault.

Además, Alpine ha querido homenajear al legendario Frank Williams, fallecido hace algunos días, colocando su nombre en la parte delantera de su monoplaza. Algo que se ha extendido en muchos de los equipos de la F1.

