Mick Schumacher no será piloto titular de Fórmula 1 para 2023. Perdió su asiento en Haas y fue anunciado como piloto suplente de Mercedes por detrás de Lewis Hamilton y George Russell. Y este miércoles se ha conocido que también será probador en McLaren por detrás de Lando Norris y Oscar Piastri.

De esta manera, Mick estará pluriempleado esta temporada que arranca a comienzos de marzo. McLaren ha confiado en él porque su tercer piloto oficial, el español Alex Palou, compaginará su puesto con la IndyCar.

El joven alemán quiere mantenerse unido al Gran Circo aunque no sea como piloto titular. Haas no confió en él y le lanzó varios mensajes envenenados hablando de la "fortuna" que les había costado por sus constantes accidentes.

Pero no sólo los accidentes provocaron su marcha. También sus malos resultados, siempre por detrás de un Kevin Magnussen que sacó más rendimiento al coche.

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. 👊🧡 pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ