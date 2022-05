Romain Grosjean no deja la puerta completamente cerrada a un posible regreso a la Fórmula 1. Sin embargo, Mercedes, Ferrari o Red Bull son las únicas escuderías que tentarían al piloto francés y le podrían hacer volver. El motivo: quiere un coche ganador.

"No volveré si no tengo la oportunidad de estar en Red Bull, Ferrari y Mercedes", reconoció el propio Grosjean en una entrevista concedida al portal web 'Racing News 365', donde también ha destacado el progreso del 'Gran Circo' en los últimos años.

"La Fórmula 1 ha hecho un buen trabajo, que no sabía si iba a funcionar hasta que estuviesen los coches en pista. Creo que las carreras son emocionantes, los coches se pueden seguir más de cerca y es lo que queremos ver. Veo cada carrera, me encanta", confesó.

Todavía se siente muy dentro del mundo de la F1, y habló con Kevin Magnussen para felicitarle por su llegada a Haas: "Suelo hablar con Guenther una o dos veces al año y le hablé a Kevin para felicitarlo por volver a la Fórmula 1".

"Pero yo por mi parte, estoy muy contento en la IndyCar. Quiero ganar carreras y la gente me pregunta si me gustaría volver a Haas. Ellos han hecho un buen trabajo, pero no tienen la oportunidad de ganar cada fin de semana", sentenció.

El francés nunca ha ocultado su pasión por la máxima categoría del automovilismo, pero su deseo sería luchar por el podio cada fin semana. Lo cierto es que hace tan solo temporadas que dijo 'adiós', en el año 2020, dirección a la IndyCar.

Ahora, es piloto oficial de Andretti. "La IndyCar es una categoría muy competitiva y la primera victoria llegará, no estoy muy preocupado. Me fijo en Scott y en Will, tienen más de 40 años y aún hacen un gran trabajo, por lo que me queda un buen tiempo allí".

Grosjean reconoció que no le preocupa su primera victoria en la categoría, porque tiene la confianza suficiente en que terminará llegando, pero ya cuenta con más planes de futuro. "Haré también algo de resistencia, me gustaría correr la IMSA el año que viene", concluyó.