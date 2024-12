El mensaje de ilusión de De la Rosa: "Lo que viene a Aston Martin es el motivo por el que yo fiché..."

Aston Martin está preparando un futuro esperanzador. Lawrence Stroll ha sacado la billetera para tener a los mejores en su equipo. Y tras Fernando Alonso han llegado dos de los mejores ingenieros de la Fórmula 1: Adrian Newey y Enrico Cardile. Ambos empezarán ya a trabajar activamente en 2025.

Y Pedro de la Rosa, embajador de la escudería de Silverstone, ha lanzado un mensaje de muchísima ilusión de cara a la temporada que viene.

"Lo que viene es esperanzador y es el motivo por el que yo fiché por este equipo, y por el que aposté por este equipo y quise volver a la Fórmula 1. Puedo hablar por mí mismo, pero estoy seguro de que Fernando y Lance piensan exactamente igual que yo", ha dicho en 'DAZN' de la Rosa.

"Igual que Adrian Newey, que decidió fichar por este equipo. Porque no sólo se trata de fichar, es que hay según qué ingenieros, según qué calidad de profesionales, que si no ven un proyecto ganador no vienen", dice el expiloto de la Fórmula 1.

Pide "paciencia" para que lleguen los resultados: "Hay que creer un poquito más. Hay que tener un poquito más de paciencia".

Aston Martin ha sido quinto equipo en esta Fórmula 1 de 2024. Sin podios. Los ocho de Fernando en 2023 ya quedaron atrás. Este curso estuvieron muy lejos. Y quieren retomar el rumbo ya en este invierno.