Menos mal que Carlos Sainz no fue a Audi: la terrible descripción que hace el nuevo jefe de la escudería

Sauber pasará a ser Audi en 2026. Antes, de cara a la temporada, parece que directamente el equipo ni valoró tener un proyecto. Es lo que ha desvelado Mattia Binotto, el nuevo jefe de la escudería. Dice que cuando llegó no había ningún plan de desarrollo del monoplaza para los siguientes meses.

Todo se basaba en el nuevo reglamento. Por lo que Sauber había decidido tirar el 2025. Menos mal que Carlos Sainz no apostó por este proyecto y sí por Williams.

"Cuando llegué, no sólo no había puntos, sino que ni siquiera había planes ni desarrollos. Y eso es lo que más me preocupaba. Todo se centraba sólo en el 2026, pero eso era para mí en cierto modo un problema, porque creo que un equipo necesita luchar siempre en la pista", ha dicho Binotto en una entrevista a 'Motorsport'.

Eso sí, antes de tomar un rumbo determinado en el desarrollo quieren entender los problemas de su coche: "Sólo luchando, compitiendo en pista, puedes entender lo bien que lo estás haciendo y si lo que estás haciendo va en la dirección correcta. Hay que entender el rendimiento. Hay que entender los puntos débiles y fuertes, y también hay que abordarlos. Y ese es el verdadero saber hacer de un equipo".

"Cuando me incorporé en agosto, el equipo estaba casi congelado...", insiste.

"Así que, al mismo tiempo que nos asegurábamos de que teníamos los planes adecuados en nuestro camino para convertirnos en un equipo puntero en el futuro, realmente necesitábamos impulsar el equipo para mejorarlo y posiblemente ya durante la temporada actual. Hoy puedo ver un equipo más convencido de lo que se requiere, de lo que es necesario para la próxima temporada, y espero que podamos seguir desarrollando el coche actual", dice para cerrar un Binotto que ahora sí tiene esperanzas para el futuro.