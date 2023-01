Daniil Medvedev perdió la final del Open de Australia del año pasado ante Rafa Nadal. Un partido que tenía ganado... y que el tenista balear acabó remontando. Sin duda uno de los momentos más difíciles de su carrera. Y no tuvo ningún reparo en pagarlo con el público.

No sólo en ese partido. Ocurrió durante todo el torneo. El ruso se encaró con la grada y llegó a decir que algunos tenían un "bajo coeficiente intelectual". Ahora se arrepiente de aquel comportamiento a las puertas del torneo en 2023.

"De los 13.000 que estaban allí, debido a que el estadio estaba repleto, este comentario tal vez fue para 50 personas como máximo, así que eso es lo primero", ha afirmado Daniil.

Y se disculpa asegurando que "no fue inteligente": "Y este comentario probablemente no fue inteligente de mi parte. Pero cuando sales del partido, como sucedió con Nick, a veces dices cosas como una hora después... '¿por qué dije esto?'. En primer lugar, tal vez no sea cierto, y luego piensas fue estúpido", comenta.

Sobre su derrota en la final, incide en que fue un momento absolutamente terrible: "Me sentí absolutamente desolado. Lo que pasa con la vida y el tenis es que tienes que superarlo, tratar de aprender de lo que te sucede porque no puedes cambiar el pasado".

Medvedev volverá a jugar en el Rod Laver Arena un año después. Y quiere reconciliarse con un público con el que tuvo sus más y sus menos en 2022. ¿Le Habrán perdonado los aficionados? En apenas unos días saldremos de dudas con su primer partido en suelo australiano.