Un tenista, descalificado por gritarle "tú, chúpame" al juez de silla

Tras casi dos horas y media de partido y después de reponerse a la derrota en la segunda manga con un 4-0 a favor en el tercer set, Svyatoslav Gulin ha perdido los papeles.

El ruso, número 407 del ranking ATP, ha sido descalificado después de gritarle en repetidas ocasiones "tú, chúpame" al juez de silla.

Mientras se agarraba los genitales, Gulin se dirigió en estas palabras al juez tras cerrar el 4-0, lo que le costó perder el partido en favor del español Alejo Sánchez Quilez.

Toda esta escena que ya es viral en redes sociales ha ocurrido en el ITF M25 que se está disputando esta semana en Sabadell.

Svyatoslav Gulin got defaulted for making these gestures and swearing at the umpire while being up 4-0 in set 3 vs Alejo

Sanchez Quilez.

🎥: ITF pic.twitter.com/MSNI8XjZTf