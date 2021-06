"La Fórmula 1 se ha convertido en un club de niños billonarios". Esas fueron las palabras de Lewis Hamilton sobre la nueva generación de pilotos, que criticó amargamente.

Y precisamente Nikita Mazepin es el piloto de la nueva generación que representa a la perfección esas palabras del inglés. El ruso es el hijo del dueño del equipo Haas, donde precisamente pilota.

"Todos los recién llegados a la F1 recibieron el apoyo de varios patrocinadores", ha reaccionado Mazepin cuando le han preguntado por estas palabras en el medio 'Sport.ru'.

E inmediatamente después ha apuntado a varios pilotos, aunque sin decir nombres: "Algunos, de marcas de bebidas energéticas. y otros con la ayuda del hombre más rico de México. Son personas que están ahora presentes en la parrilla, pero podría nombrar a muchos más de tiempo atrás".

Mazepin ha mirado así a Max Verstappen o al propio Hamilton, que también cuenta con una bebida energética como uno de sus grandes patrocinadores desde que está en la Fórmula 1. Y también a Sergio Pérez.

Con respecto a su relación con el siete veces campeón, el ruso asegura que es "muy correcta": "Con Lewis siempre he tenido una relación muy correcta. No es que hablemos mucho, pero en el paddock todos son muy amables. Por lo tanto, no tengo ningún problema al respecto".