Será la tercera y última carrera al sprint de la temporada. Brasil será el escenario de esta nuevo formato que parecía haber convencido a todos en la Fórmula 1, pero que ya ha encontrado un detractor: el líder del mundial, Max Verstappen.

Al de Red Bull no le convence el formato porque asegura que lo único que se busca es la emoción de tener otra salida: "Me gusta más lo tradicional, y si estás en coches igualados compitiendo de forma natural, no necesitas cambiar nada".

"El momento de emoción siempre llega en la salida, porque después lo único que haces es aguantar el neumático hasta el final, especialmente los pilotos que estamos delante. No importa en qué circuito estés", ha afirmado el neerlandés.

Con respecto a sus opciones en el campeonato, donde tiene una ventaja de 19 puntos sobre Lewis Hamilton, no detalla cuántas victorias serán necesarias: "Solo gana el que acaba en lo más alto, no importa las veces que hayas ganado esta temporada. Intento disfrutar, pero también ganar el campeonato".

"Ganar es lo mejor, pero, también, saber que no puedes hacerlo, es algo que te deprime. Cuando estás en F1 tienes que aceptarlo, como hice cuando empecé en Toro Rosso, aunque siempre esperas dar el salto algún día a un equipo con el que puedas vencer. Ahora, solo disfruto del momento", finalizó el actual líder del mundial.

Cabe recordar que en los dos fines de semana que se ha celebrado el sprint hasta ahora, Silverstone y Monza, Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron dos incidentes fatales en la carrera posterior. ¿Qué ocurrirá en Interlagos?