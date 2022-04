Las tres primeras pruebas del Mundial de Fórmula 1 2022 han sido suficientes para que Max Verstappen reciba un duro golpe de realidad. El vigente campeón del mundo es consciente de su decepcionante inicio de temporada y ya ni siquiera se le pasa por la cabeza la opción de revalidar el título, porque "no hay razones para creer".

El piloto de Red Bull repasó su complicada situación ante los medios de comunicación en la zona mixta posterior al Gran Premio de Australia, donde ni siquiera pudo terminar la carrera: "Es una temporada larga y tenemos las bases de un coche rápido y competitivo, pero necesitamos resolver estos problemas rápido".

El neerlandés consiguió subirse a lo más alto del podio en Arabia Saudí, pero en Bahrein también se vio obligado a abandonar por unos problemas en el motor. "Será una temporada larga, pero a este ritmo necesito 45 carreras... Estoy tan lejos en el Mundial, a 46 puntos, necesitamos estar delante de ellos y ser más rápidos que ellos, que no lo somos, y necesitamos ser fiables, que no lo somos. Mucho que mejorar".

Es cierto que la ventaja de Charles Leclerc sobre el resto de pilotos de la parrilla es muy amplia, pero todavía quedan 20 citas más previstas en el calendario. Verstappen ya tiene la mirada puesta en la siguiente prueba: "No hay nada que pueda hacer, mañana será otro día. Claro que estoy frustrado pero no lo puedo arreglar. Iré a la próxima carrera y lo haré lo mejor que pueda, pero ahora ni siquiera pienso en luchar por el título, sólo en intentar ganar carreras".

El de Red Bull ha confesado que la falta de fiabilidad "es un gran problema que hay que mejorar", pero ha querido evitar criticar a Honda. Sin embargo, Verstappen ha reconocido que Ferrari es claramente el rival a batir, ya que el comienzo de sus dos pilotos en el campeonato del mundo apunta muy alto: "Se ve que no estamos ahí, iba segundo en la carrera pero para luchar por el título tienes que adelantar a Ferrari, y son mejores que nosotros en muchas cosas".

Solo haber podido terminar una de las tres carreras disputadas ha sido un gran varapalo para el piloto neerlandés. "En general, hoy ha sido un mal día de nuevo. Como no teníamos el ritmo, me he limitado a gestionar mis neumáticos para intentar llegar al final. Parecía una segunda posición bastante fácil y sabía que no podía luchar con Charles, así que no tenía sentido presionarle. Ni siquiera hemos terminado la carrera, así que es bastante frustrante e inaceptable", declaró.

"Sabía que había un problema, así que iba a ser una incógnita terminar la carrera. Si quieres luchar por el título, este tipo de cosas no pueden pasar", añadió. Además, Verstappen parece haber tirado la toalla a la hora de tratar de revalidar su título: "Ya estamos muy atrás, así que no quiero ni pensar en la lucha por el campeonato en este momento. Creo que es más importante terminar las carreras".

No obstante, su compañero en la escudería de las bebidas energéticas, Sergio 'Checo' Pérez, sí que subió al podio. El piloto mexicano fue segundo y ya se ha colocado cuarto en la clasificación general del Mundial.

"Por supuesto que 'Checo' hizo un gran trabajo hoy; su segundo puesto es bueno, ya que anotó un buen puñado de puntos", señaló Verstappen, que es la primera vez en los últimos cuatro años que se ve por detrás de su compañero de equipo. El neerlandés está sexto, con 25 puntos, por los 30 que suma ya Pérez.