Un ex de F1 no ve a Max Verstappen en la lucha por el título con Red Bull

McLaren y Ferrari son los dos equipos que mejor terminaron el año y los que deberían partir con ventaja para 2025. Red Bull podría estar más atrás. Y la apuesta del expiloto Juan Pablo Montoya es que Max VerstappenMax Verstappen no estará en la lucha... y se quedará muy por detrás de Lewis Hamilton.

En palabras que recoge 'GP Blog' Montoya deja claro que no se puede apostar por Red Bull en estos momentos. Sobre todo por la pérdida de Adrian Newey, en dirección a Aston Martin.

"Max Verstappen no va a ser el problema de Lewis este año. Me sorprendería que Red Bull saliera a por todas como los últimos años. Adrian Newey salió el otro día diciendo que los problemas en Red Bull no son tan simples como ellos creen", ha expresado el colombiano.

Cree que el rumbo que está tomando Red Bull no es el correcto: "Si dicen que están construyendo mal el coche y se dan cuenta de que lo que están haciendo está mal, ¿hasta qué punto están convencidos de que lo que están haciendo ahora es completamente correcto? En algún momento, simplemente tienen que decir: 'Esto es en lo que creemos y aquí es donde vamos a esforzarnos y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que va a pasar'".

"Si sigues avanzando basándote en fundamentos erróneos, nunca saldrás del agujero. Y ese agujero puede ser muy profundo, ése es el problema", sentencia Montoya.

Red Bull finalizó tercero en el mundial de constructores. Max sí se quedó con el título de pilotos. El cuarto para él seguido. Pero no por el rendimiento de su coche y sí por su destreza en la pista. Porque claramente su monoplaza no fue el más competitivo.