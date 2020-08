Max Verstappen es la mayor oposición que tiene Lewis Hamilton en el Mundial de F1 2020. El holandés ha logrado el triunfo en el llamado GP 70 Aniversario, disputado en Silverstone, y se coloca a 30 puntos del inglés de Mercedes.

Tras la carrera, y tal y como sucedió la pasada semana, el holandés dejó una curiosa conversación con Gianpiero Lambiase, su ingeniero de pista.

"¿Recordaste hidratarte esta vez? Habrás sudado mucho en esta carrera, no olvides higienizarte las manos", afirmó por radio.

