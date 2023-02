Muchos en la Fórmula 1 pronostican un dominio de Max Verstappen a corto plazo. Ya acumula dos mundiales consecutivos y para este 2023 vuelve a ser el gran favorito. Todos quieren derrotarle, en especial Lewis Hamilton y los Ferrari, eternos candidatos.

Verstappen no se relaja y asume su papel como gran favorito. Califica de "decepción" en caso de que no vuelva a salir campeón: "Queremos seguir ganando, así que cualquier cosa que no sea eso será una decepción".

En una entrevista a la 'CNN', habla de la mentalidad ganadora: "Creo que, en general, es la mentalidad que tenemos en mi familia. Cómo crecí cuando era niño, todo el tiempo que pasaba en los circuitos. Supongo que muchas de estas cosas tienen que ver con la forma en la que te educan".

"Ya he conseguido todo lo que quería en Fórmula 1. Sé que tengo un contrato hasta 2028, tendré 31 años, todavía seré bastante joven, pero también quiero hacer otras cosas en la vida...", detalla el bicampeón del Gran Circo.

Vuelve a criticar el calendario

Verstappen no se ha cortado en los últimos tiempos y ha hablado de lo concentrado que está el calendario. En esta entrevista incluso se ha planteado si "merece la pena tantas semanas fuera de casa".

"El problema es que viajamos mucho y cada vez más. La pregunta es: ¿vale la pena pasar tanto tiempo lejos de la familia y amigos persiguiendo más éxito?", dice el neerlandés.

El Red Bull ya es público

El pasado 3 de febrero Red Bull presentó su monoplaza RB19 para esta temporada. Aunque el evento se convirtió en una decepción porque el coche fue el de la temporada con la nueva decoración, algo que fue muy criticado por los aficionados.

Lo más relevante de la presentación fue el anuncio de colaboración con Ford a partir de 2026: Red Bull cambiará de motorista y dejará Honda.