Felipe Massa rememora su época en la Fórmula 1, especialmente cuando corría contra Michael Schumacher. Y es que ahora que Hamilton ha superado al Kaiser, el debate de quién es mejor, sigue dando que hablar.

Comparar ambos pilotos es algo muy difícil, sobre todo porque son épocas distintas con monoplazas y unidades de potencia diferentes. "Ambos son increíbles, talentosos y diferentes; también son pilotos muy completos en muchas áreas. Es muy difícil de comparar. No competí contra Lewis en el mismo equipo. En realidad necesitas competir contra ambos en el mismo monoplaza y entender los datos para poder hacer una comparación entre los dos", ha explicado Massa en 'In the Fast Lane'.

Aunque sí ve una importante diferencia entre ambos, Schumacher fue tan grande gracias al trabajo duro mientras que, Hamilton lo es por su gran talento natural. "Diría que en el lado técnico, Michael está por delante. No veo que Lewis trabaje muchísimo con sus ingenieros para entender todo lo que ocurre en el aspecto técnico. Además, Michael entrenaba mucho el aspecto físico; no estoy seguro de que Hamilton sea así en cuanto a entrenarse y el aspecto físico", ha opinado el brasileño.

"Estaba claro que Lewis era un piloto con mucho talento desde que empezó. No ganó el título en 2007 porque tuvo algunos errores, quizás le faltaba algo de experiencia en algunas carreras. Demostró que tenía talento, que era diferente y que podía batir a cualquiera de los pilotos. Lo mostró inmediatamente en su primer año, incluso a Fernando Alonso, un talento impresionante, lo venció en su primer año en Fórmula 1", asegura Massa.

Mick Schumacher continúa con el legado

En cuanto a su relación personal con Schumacher, siempre fue buena, incluso llegó a conocer a Mick, su hijo, cuando éste visitaba a su padre en las carreras.

El hijo del Kaiser estuvo a punto de debutar en la Fórmula 1 en los libres del GP de Eifel, aunque se cancelaron por mal tiempo, y está a la espera de lograr un asiento en el 'Gran Circo' de cara a 2021. Su temporada en Fórmula 2 empezó con problemas pero ha demostrado saber recomponerse y hacer una gran final de año, algo que espera que le sirva para subir de categoría.

"Creo que Mick Schumacher ha tenido una muy buena temporada en la F2. Cometió algunos errores al principio del campeonato, algunos resultados imprevistos que le costaron algunos puntos, e incluso dejo escapar un podio en Austria en los momentos finales de la carrera. De repente dio un salto de rendimiento y mejoró sobre el resto de rivales, y ahora está haciendo un campeonato increíble. Si me pidieran apostar, firmaría que estará en la Fórmula 1 el año que viene, y creo que ocupará uno de los asientos en Alfa Romeo", ha asegurado para 'Motorsport'.

Massa confía en que consiga el asiento, pero además, está la amistad que le une con su padre y desea que le vaya lo mejor posible: "Conocí a Mick cuando yo corría con Schumacher, no solía llevar a su hijo a las carreras, pero cuando las carreras estaban a punto de empezar él aparecía. Me lo encontré varias veces. Vinieron al hospital a visitarme después del accidente de 2009 y fui unas cuantas veces a su casa para visitarlos también. Es un tipo muy educado e incluso un poco tímido. Espero que le vaya bien en la Fórmula 1".

"Espero que Michael se recupere para poder ver a su hijo correr en la Fórmula 1. Eso sería algo emocionante", zanjo Felipe Massa.