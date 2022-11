Sergio Pérez está en el centro de muchas miradas en la Fórmula 1. Primero, por lo que pasó en Brasil con Verstappen. Luego, por las palabras sobre su compañero. Más adelante, por el fichaje de Daniel Ricciardo con Red Bull para 2023... y ahora porque la FIA está abierta a investigar su incidente en la clasificación del GP de Mónaco.

Porque según Mohammed ben Sulayem, el presidente del organismo, la opción de ver qué pasó en la 'qualy' de Montecarlo, si alguien lo pide, está ahí.

"No he hablado con nadie, pero si hay algo que investigar estaremos más que contentos con hacerlo", afirmó en palabras que recoge 'Motorsport.com'.

Y sigue: "No tenemos miedo ni nos escondemos si hay problemas. Queremos levantar la mano si algo no va bien. Si no lo hacemos, nunca mejoraremos".

Todo debido a, según afirma la prensa de Países Bajos, el malestar que tiene Verstappen por lo ocurrido en el Principado.

En un Gran Premio que no olvida porque, según cuentan, el entorno de Max acusa a Pérez de tener un accidente de forma deliberada para evitar que mejorasen los demás pilotos.

Es algo que ahora, tras Brasil y después de a saber cuántas carreras disputadas, ha vuelto a la palestra de la actualidad de la F1.

Para 2023, mismamente, Carlos Sainz ha puesto el foco en ese asunto, para que en clasificación no exista la tentación de salirse de la pista una vez que el viento sople a su favor. En situaciones en las que el error no solo no se penalice, sino que se premie.