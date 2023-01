El pasado mes de agosto, cuando Fernando Alonso comunicó su decisión de dejar Alpine y fichar por Aston Martin, muchos equipos se preguntaron el porqué de cambiar el cuarto equipo de la parrilla por el séptimo... pero el asturiano, como reconocen desde el paddock, "tiene muchos contactos".

El bicampeón de Fórmula 1 era consciente de la enorme inversión que estaba realizando la escudería de Silverstone, el proyecto con la nueva fábrica y, sobre todo, la ilusión depositada en el monoplaza de 2023.

Como explicó el propio equipo, será el primer coche confeccionado por Dan Fallows y Eric Blandin, exingenieros de Red Bull y Mercedes respectivamente.

El primero, director técnico, estuvo bajo el mando del gran Adrian Newey, el artífice del éxito de los de las bebidas energéticas, durante muchos años... y tomó nota.

La semana pasada, Blandin aseguró que Aston Martin había encontrado "lagunas en el reglamento" a la hora de confeccionar la aerodinámica. Esto, unido a que la unidad de potencia será de Mercedes, aumentó inmediatamente la ilusión.

Ahora, Fallows ha explicado esa obsesión que tiene por presentar un 'BrawnGP' el próximo lunes 13 de febrero.

"Las buenas ideas suelen aparecer a las tres de la mañana. Es algo que vuelve loca a mi esposa. Me despierto en medio de la noche y tengo una nueva idea. Me resulta extraño cómo funciona el cerebro. Funciona incluso cuando estás durmiendo y se te ocurren diferentes opciones", ha explicado en declaraciones recogidas por 'Marca'.

"He llegado al punto en que me digo a mí mismo: 'Está bien, ve a la cama y deja que mi cabeza haga el trabajo de la noche'. Y realmente sucede que me despierto y de repente tengo el pensamiento: 'Eso es exactamente lo que tengo que hacer'. Es realmente extraño", ha añadido.

"También he aprendido a lo largo de los años que las personas llegan a las soluciones de muchas maneras diferentes. Para mí eso ocurre al dormir. A otros se les ocurre una buena idea mientras corren o mientras pasean. Sin embargo, lo que sucede con menos frecuencia es que alguien vea la luz mientras mira la pantalla de su ordenador. Esa es una de las razones por las que me esfuerzo por dar mucha libertad a los empleados en la nueva planta de coches de carrera de Aston Martin. Mirar tu ordenador todo el rato en un cubículo no da los mejores resultados", ha zanjado.