Una auténtica locura lo que ocurrió en la Q2. Los dos Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, chocaron durante los entrenamientos. El joven piloto británico cerró a su compañero y ambos se tocaron. La cara de Toto Wolff, jefe de Mercedes, lo decía todo. Además, Russell quedó eliminado en esta ronda.

Este toque absolutamente inesperado provocó que Hamilton se quedara sin el ala delantera. Sus mecánicos se lo tuvieron que cambiar de cara a la Q3, en la que ya estaba metido.

La FIA anunció que esta maniobra sería investigada. Russell podría recibir sanción por cerrar a su compañero de equipo en plena clasificación. Una pesadilla absoluta para el equipo Mercedes.

Russell se justificó por radio, pidiendo disculpas a Wolff: "No me habíais dicho que había un coche detrás. Lo siento chicos, no sé que está pasando en esta clasificación".