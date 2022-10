Alpine consumó un absoluto caos este domingo en el Gran Premio de Japón que terminó con Fernando Alonso plasmando su descontento por radio: "¿Qué me estáis haciendo este año?".

¿El motivo? El equipo no hizo caso a sus peticiones, le paró más tarde de lo demandado por el asturiano y le quitó el tiempo justo para poder haber aventajado, al menos, a Sebastian Vettel.

Analizando lo ocurrido en Suzuka, Antonio Lobato ha explicado el error estratégico que cometieron los de Enstone con los intermedios cuando montaban los compuestos de lluvia extrema después de que la carrera se interrumpiese durante dos horas tras correr tres vueltas.

"Me consta que Fernando pidió durante el coche de seguridad entrar a cambiar y poner neumáticos intermedios. ¿Cuándo entró Fernando? Después de todos. Se quedaron él, Mick Schumacher y Zhou... y a morir...", ha arrancado el narrador de Fórmula 1 en 'SoyMotor'.

"¿Por qué no le llamaron? Luego la ironía de Fernando diciendo 'no sé si funciona mi micrófono, ¿qué me estáis haciendo este año?' El pidió antes entrar de que entrara Vettel, cuando estaba el coche de seguridad: 'oye hay que pasar a intermedios, hay que pasar a intermedios, hay que pasar a intermedios...' Y antes de que entrara Vettel, él ya estaba insistiendo", ha añadido.

"Pero no le llamaron. Hubiera sido diferente la película. A veces, haces las mejores estrategias para el que está mejor colocado en carrera y a veces haces la mejor estrategia para el que va a seguir en el equipo el próximo año. No quiero pensar con maldad, lo que sé es que Fernando pidió entrar y no le llamaron", ha zanjado Lobato, dejando entrever un presunto favoritismo de Alpine por Ocon y en detrimento de Alonso.