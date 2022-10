Fernando Alonso terminó el caótico GP de Japón en el mismo puesto en el que lo empezó. El asturiano arrancaba séptimo, y fue ahí donde terminó a pesar de todos sus intentos para adelantar a Sebastian Vettel en la útlima vuelta.

El asturiano, por radio, explotó de nuevo contra Alpine por una estrategia desde su punto de vista desacertada. El motivo, la tardanza a la hora de realizar su segundo cambio de neumáticos en Suzuka.

En el primero no le quedaba otra, pues Esteban Ocon estaba delante y tenía prioridad. Pero en el segundo sí, porque el galo no paró mientras que él quería atacar con gomas frescas a los de delante.

Le quedaron un par de vueltas para poder adelantar a Vettel, y es que Alonso, de nuevo, tenía razón al querer parar antes a cambiar gomas.

Por radio dejó claro todo: "¡Vaya error, eh! Lo que me estáis haciendo este año, estratégicamente digo".

Posteriormente, tras la carrera, tiró de ironía para explotar su radio: "Mi micrófono debía estar desconectado".

"En las dos ocasiones pedí que me pararan antes, pero no sé. No sé lo que estaban haciendo", sentencia.