Ya advirtió Fernando Alonso tras los Libres 2 de que esperaba estar fuerte en clasificación... en seco. En seco dijo, pero sobre lluvia no mencionó palabra alguna. Quizá porque se lo veía venir, quizá porque entendió lo que se avecinaba en Bélgica. Y lo que él pensó sucedió, porque en Q2 el asturiano se despidió evidenciando una gran falta de ritmo en agua.

No era fácil, ni mucho menos. Sin duda alguna no lo era. Las condiciones, como se vio en la Porsche, iban a ser complicadas y el muro debía trabajar tanto como el piloto. Porque había que decidir. Decidir si se ponían extremos o intermedios. Decidir y esperar a ver si se acertaba... o si no.

De por sí ya la Q1 comenzó con retraso. Y en ese tiempo, el safety car hizo que una pista que estaba para extremos se pusiera para intermedios. Los Williams lo entendieron. Supieron que era lo que tocaba y que habría que sufrir al comienzo para comandar al final. George Russell le metió siete segundos a Verstappen y ahí todos lo entendieron.

Alpine, tarde

Alpine, por ejemplo. Pero decidió tarde. Muy tarde. Alonso completó una innecesaria vuelta y sufrió muchísimo para colocar el coche en Q2. Un poco más y fuera a las primeras de cambio. Y es que estaba claro que tocaba defenderse más que pensar hacia adelante.

En Q2 todo fue cuesta abajo. En ningún momento estuvo Fernando Alonso en una posición que le permitiese vivir tranquilo, y nunca pareció poder estar en dichas plazas de acceso a Q3. En esas, Alpine eligió lo que otros muchos, que es cambiar neumáticos y poner intermedios nuevos.

Mejoró, pero no lo bastante

No surtió efecto. Mientras con otros sí funcionó, como con Ocon, con Alonso no. Iba justo, muy justo. Iba justísimo. Tan justísimo que dio la vuelta tras salir de boxes como si estuviera compitiendo por un crono de verdad. Vio la bandera a cuadros a falta de 3 segundos.

En su vuelta, nada. Mejoró su crono, pero no lo suficiente como para estar entre los diez mejores de la sesión. Al final, 14º por delante de Lance Stroll.

