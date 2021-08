De menos a más. Mucho más. Esa ha sido la realidad de Fernando Alonso en su año de regreso a la Fórmula 1. Y su renovación con Alpine para la próxima temporada ya es oficial.

Porque 2022 es un año clave en la competición. Un nuevo reglamento llega y desde la escudería gala preparan grandes cosas. "Queremos tener el mejor coche de la historia", afirmaron desde la fábrica. En ello trabajan desde hace meses.

Alonso ha desgranado su renovación. "El 2023 será tentador, todos veremos los progresos del equipo y aprenderemos. No depende del equipo ni del rendimiento del coche, depende de mí. Si rindo bien, soy competitivo y estoy delante de mi compañero, decidiré que continúo. Si no es así, será mejor no seguir", ha afirmado sobre su futuro.

Cree que se ha ganado seguir porque "no se ha visto a un piloto joven que venga y sea más rápido en el cronómetro": "Tienes que ser rápido con el cronómetro, no importa la edad. Si rindiera como antes de Bakú, no estaría delante de mi compañero ni al nivel de la F1".

Con respecto a Spa, se muestra optimista después de la exhibición del equipo en Hungría (victoria de Esteban Ocon y cuarto puesto para él): "Podemos ser competitivos".

"Nunca tuve el coche, este es un circuito muy completo con curvas de todo tipo, y lo necesitas. Corrí 17 veces como piloto de F1 y nunca gané. Corrí tres veces en otras categorías (F3000 y WEC, por partida doble) y gané tres veces. Es una de esas estadísticas extrañas", finaliza.