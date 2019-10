Lewis Hamilton quiere actuar. El inglés, que ha reconocido que le encantaría estar delante de las cámaras en alguna película, ha tenido que decir 'no' a uno de sus sueños por falta de tiempo. Y es que tenía una oferta sobre la mesa para participar en la secuela de 'Top Gun', 'Maverick', pero finalmente no compartirá plano alguno con Tom Cruise.

"Quería un papel en 'Top Gun porque soy un gran fan, pero no he tenido tiempo para grabar. Tuve una oportunidad de hacerlo y no pude", dijo en ESPN.

Y es que Lewis Hamilton tiene claro que su sueño es ser actor: "Realmente quiero hacerlo. Hace años hice una audición para una película. Vi a un 'coach' y repasamos el papel durante unos 20 minutos. Al final no lo conseguí, y ahora no tengo tiempo para grabar".

Lewis Hamilton tiene todo en su mano para ser hexacampeón de Fórmula 1 en este 2019. El británico es líder del Mundial con cuatro carreras por disputarse y el segundo es Valtteri Bottas, su compañero de equipo en Mercedes.

Precisamente con los alemanes tiene contrato hasta 2020, cuando podría incluso igualar los siete títulos de Michael Schumacher. Tras eso, todo incógnitas, aunque ya se habla de una escandalosa oferta de Mercedes para retenerle y que no vaya a Ferrari.

