Lewis Hamilton es un enamorado de Estados Unidos. El británico está muy contento del crecimiento de la Fórmula 1 en el país norteamericano. Los dirigentes del 'Gran Circo', conscientes de ello, han hecho una gran apuesta allí y albergarán una nueva carrera en 2023, Las Vegas, que se une así a Austin y Miami.

El británico concuerda en el pensamiento de Max Verstappen sobre las circuitos urbanos, con los que no está de acuerdo en que sean de buena calidad, especialmente con Las Vegas como afirmó a 'Motorsport': "La pista no será tan grande como en Austin, eso te lo puedo asegurar. Los circuitos urbanos no son tan buenos como los circuitos más abiertos, y especialmente los circuitos más nuevos no suelen ser tan buenos".

Pese a ello, el piloto de Mercedes sí confía en el ambiente que se generará allí: "La ciudad y el ambiente no se pueden comparar con nada. Con todas las luces de la noche, va a ser enorme. Creo que va a ser una de las carreras más importantes".

El Gran Premio de Las Vegas está ubicado al final de la temporada 2023, concretamente la penúltima carrera del año, que será una edición nocturna.