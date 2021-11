Lewis Hamilton es uno de los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 más concienciado con las causas sociales. EL piloto inglés de Mercedes, heptacampeón del mundo, ha estrenado en estos Libres 1 un casco especial para combatir la homofobia que se vive en el país donde se corre este fin de semana.

Y es que en Catar, que se estrena esta temporada en F1 y que volverá en 2023 tras su ausencia por el Mundial de fútbol el próximo año, hay penas de cárcel de hasta 5 años por personas que siendo del mismo sexo muestren su amor en público.

Por ello, Hamilton ha alzado la voz con un casco, que es sin duda uno de los elementos más visibles y más personales que cada piloto tiene consigo.

En ese contexto, Lewis estrenará un casco con los colores arcoíris bien visibles, tal y como ha compartido en redes sociales el equipo Mercedes de Fórmula 1.

First look at LH’s new lid. 🌈😍 pic.twitter.com/kpS2YwkKyJ