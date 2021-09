Tras los accidentes en Silverstone y Monza, más aún después de que Max Verstappen no se acercase a comprobar el estado de Lewis Hamilton después de chocar en la primera variante del GP de Italia, muchos pueden pensar que la relación entre el británico y el neerlandés está rota.

Nada más lejos de la realidad, al menos a ojos del de Stevenage. Tal y como ha explicado el propio Hamilton 'Formule 1', no tendría problema en tener un encuentro con 'Mad Max' fuera del monoplaza: "No veo por qué no podría tomar una cerveza con Max –Verstappen–".

La declaración sorprende, más cuando Red Bull y Mercedes se encuentran en plena 'Guerra Fría' con acusaciones y críticas volando de un lado a otro. Sin embargo, el propio Lewis ha explicado que el ejemplo de vida de Nelson Mandela le sirve de inspiración.

"Detrás de lo que hacemos y decimos, hay otra dimensión: el respeto que tienes o no tienes por el resto. Siempre me ha inspirado Nelson Mandela. Pasó 28 años en prisión, pero cuando lo liberaron fue a tomar una taza de té con el hombre que lo puso entre rejas", ha señalado el heptacampeón del mundo.

Actualmente, Verstappen lidera el Mundial de F1 con tan solo cinco puntos de ventaja sobre Hamilton. El GP de Rusia aguarda el próximo fin de semana en lo que será una nueva entrega de la batalla que mantienen ambos pilotos por ponerse la corona. En Sochi se espera que Mercedes parta con ventaja dadas las características del circuito y la sanción de la FIA al neerlandés, pero visto lo visto hasta el momento, se hace difícil presagiar qué puede ocurrir.