Si Lewis Hamilton finalizó 2021 con la duda de seguir en Fórmula 1 después de que Max Verstappen le arrebatase la corona y rompiese su monopolio en el 'Gran Circo', seguro que las dudas han vuelto en este 2022.

Cerca de llegar al ecuador de la temporada, el heptacampeón de encuentra a 34 puntos de su nuevo compañero de equipo, el joven George Russell.

Ello, unido a las constantes quejas de Hamilton por el 'porpoising', la menor competitividad del coche y el alto salario del británico, podría derivar en un adiós a la F1.

Así lo ha señalado Bernie Ecclestone, antiguo jefe de la Fórmula 1, que se ha mostrado muy crítico con el de Stevenage.

"Lewis quizá abandone a Toto. Puede ser que le diga que se marcha y que le dé la mitad de su salario. Toto es alguien que puede hacer acuerdos mágicos, pagarle a otro piloto menos dinero y ahorrarse muchos millones. Nadie se lo tiene que decir, ya que es algo que él ha pensado, Lewis probablemente se retirará bajo estas circunstancias", ha señalado en 'Daily Mail'.

"Toto ya está un poco harto de Lewis. Parece que no lo está intentando, o incluso diría que ya no está enfadado por perder. No es algo propio de él, es de naturaleza competitiva, pero se está tomando demasiado bien la derrota para mi gusto", ha añadido.

"Tiene un fuerte espíritu competitivo, pero creo que se toma la derrota un poco a la ligera. Pienso que no puede ayudar a George así, no hace nada, y no creo que le importe demasiado, ya no se esfuerza tanto en las carreras como antes", ha afirmado.

El exjefe de F1 afirma que ha aluciado con el ex de Williams: "No creía que Russell iba a ser tan bueno, pero está haciendo un trabajo excelente. Estoy sorprendido, pero tal vez Lewis está lo haciendo mal, y Toto está un poco cansado de él".

A su vez, Ecclestone ha criticado su estilo: "No sé qué hace con esa ropa tan cara. ¿Tiene un contrato o solo está tratando de hacerse notar? Quizá sea eso".