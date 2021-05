Poco se le puede discutir a todo un heptacampeón del mundo de Fórmula 1 sobre cómo debe preparar la carrera del domingo, o al menos esa es la premisa. Lo cierto es que Lewis Hamilton es diferente a la mayoría de pilotos de la parrilla del 'Gran Circo'.

Al igual que en otras ocasiones ha remarcado su firme activismo político y social en distintas entrevistas, esta vez se ha diferenciado de otros pilotos por su manera de preparar las carreras.

En una entrevista en 'Planet F1', el británico ha explicado que tanto el simulador como los 'track walks' (típicos paseos que dan los pilotos por el trazado del circuito) le son "inútiles" ya que cuando aprieta el acelerador "todo es distinto".

"Apenas pruebo en el simulador, quizá haga 20 vueltas al año. No estoy interesado en él. Solía hacer 'track walks' cuando era joven, pero descubrí que eso era inútil para mí. Todo es muy diferente cuando lo haces a alta velocidad", apunta Hamilton.

"Sentí que para mí eso era perder energía, mis planes para el fin de semana siempre son mantener toda la energía y asegurarme de que puedo hacer bien mi trabajo", añade.

A su vez, también ha señalado que, a diferencia de Sebastian Vettel, él no se imagina el circuito en su mente: "El método de imaginarme el circuito en mi cabeza tampoco funciona, quizá algunos sí lo hagan y les vaya bien, pero a mí no. Recuerdo que Seb lo hacía, pero a mí no me valía para nada".

"Durante el viernes y el sábado intentas probar todo tipo de cosas para encajar las piezas en el puzzle, pero hasta la clasificación no buscas hacer esa vuelta perfecta. Cuando llegas a la clasificación no te queda otra, tienes que hacer todo del puzzle. Puedes mirar vueltas de años anteriores, tienes que estar seguro que no te dejas tiempo en ningún lado", ha zanjado el piloto, que recientemente ha sumado 100 poles. Su método, desde luego, le va de perlas.