"La familia es lo más importante del mundo". Lewis Hamilton ha compartido con sus seguidores una profunda reflexión sobre la relación que guarda con su padre, una relación que estuvo rota y que ahora parece volver a la normalidad.

Hamilton cree que "la presión" que supuso recorrer "el camino hacia el éxito" les hizo perder "la visión de lo que era más importante", reconociendo que llegaron a perder su lazo entre padre e hijo.

Esta es la carta completa de Lewis Hamilton:

"Nuestro viaje no ha sido uno fácil, nos hemos enfrentado a muchos obstáculos como individuos y también como familia. Mi padre y yo no hemos tenido la más fácil de las relaciones. Hemos trabajado muy duro para crear una oportunidad para nosotros como familia y porque, gracias a él, yo estoy aquí hoy. En la búsqueda del éxito, con toda la presión que eso supuso para nosotros, estuvimos inmersos en el camino hacia el éxito que perdimos la visión de lo que era más importante, nuestra relación. Con el paso del tiempo, perdimos nuestro lazo de padre e hijo y es algo que los dos hemos querido traer de vuelta durante mucho tiempo. Los últimos dos años, hemos crecido más cerca y este parón de invierno he pedido a mi padre que me viniese a visitar para que pudiésemos pasar tiempo juntos, solo nosotros. No hemos hecho esto antes, así que pasar por fin tiempo de calidad con él me ha dado mucha felicidad. Sólo quería compartirlo con vosotros. La familia es lo más importante del mundo. No puedes elegir a tu familia, pero puedes hacerla funcionar, sin importar vuestras diferencias, ellos son los que van a estar ahí cuando no tengas nada. Mando a todos positividad y amor".