El mismo día que se ha anunciado el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 de la mano de Renault, Lewis Hamilton ha vuelto a cargar contra el mundo del toreo en España.

El piloto de Mercedes, que quedó cuarto en el primer Gran Premio de la temporada, ha compartido en su cuenta de Instagram una instantánea de una corrida de toros acompañada de un contundente mensaje.

"Se me rompe el corazón. Sé que la mayoría de los españoles no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero todavía hay muchos que sí lo hacen y, si bien entiendo la tradición, no significa que sea algo importante", señaló Hamilton, que se ha declarado abiertamente animalista y vegano en multitud de ocasiones.

"Tenemos que evolucionar y hacer crecer a las personas. Es hora de darnos cuenta de que esto no está bien y que somos mejores que esto. Tenemos que hablar por estos animales sin voz", concluyó Lewis.

Hace unas semanas, el hexacampeón de Fórmula 1 tachó de "asqueroso" el toreo en España con un mensaje tajante: "Los niños en España aprenden a torturar y a matar toros con 14 años. Pedimos al Ministerio de Educación que cierre las escuelas de tauromaquia de forma inmediata". El británico recibió la respuesta de Cayetano y Fran Rivera.