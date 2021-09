"Creo que estaría bien...". Esa fue la reacción de Lewis Hamilton cuando le preguntaron por la posibilidad de compartir equipo con George Russell el año que viene. Por primera vez ha lanzado varios elogios que podrían suponer la pista definitiva.

Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa previa al GP de los Países Bajos: "George es un piloto increíblemente talentoso. Diría que lo único destacado del pasado fin de semana en Spa fue su vuelta de clasificación, fue espectacular. Es un piloto humilde y el hecho de ser británico le ayudará. Él es uno de los pilotos de futuro de la Fórmula 1, estoy seguro de que seguirá creciendo".

"Cuando empiezas algo nuevo, siempre necesitas tiempo para adaptarte, incluso cuando tienes un nuevo ingeniero o mecánico. George ya ha estado en el circuito con nosotros y ha hecho una carrera con el equipo. Ha visto el entorno en el que Valtteri y yo hemos trabajado en el pasado", insiste el siete veces campeón del mundo.

Cree que podrían aprender el uno del otro: "No creo que tenga cosas que demostrar. Ya he competido ante compañeros de equipo increíbles, incluso en mi primer año ante Fernando. Habrá cosas que aprendamos el uno del otro, el respeto siempre ha estado ahí y eso es lo importante. Es increíble ver avanzar a los pilotos jóvenes y me siento reflejado en ellos".

Aunque el anuncio no es oficial, estas palabras de Hamilton demuestran que todo está muy avanzado. El lugar de Valtteri Bottas parece que estará en Alfa Romeo para 2022.