Leclerc lo tiene claro pese al fichaje de Hamilton: "Estoy listo para luchar por el Mundial"

"Siento que he dado un paso adelante"

Ferrari y Charles Leclerc culminaron la temporada estando cerca de ser el mejor coche. En Maranello, hay esperanzas de que el SF25 de el salto de calidad para que desde el primer momento de esta nueva temporada comiencen en la lucha por las victorias.

La gran novedad en la escudería italiana para este año es la llegada de Lewis Hamilton. El heptacampeón del mundo de Fórmula 1 ya disfrutó el pasado lunes de su primer día en la fábrica. Por tanto, Leclerc tendrá este año que enfrentarse a un compañero con estatus de leyenda.

En una entrevista para 'RacingNews365', Leclerc habló de sus sensaciones acerca de la próxima temporada. "Siento que estoy listo para luchar por el campeonato. Sólo necesitamos un coche que, a lo largo de la temporada, sea capaz de hacerlo..., seremos nosotros", en referencia a que Ferrari será el equipo que bata a Red Bull y Max Verstappen.

Una de las claves que da el '16' de Ferrari para dar el salto hacia delante es la capacidad de cometer menos errores: "Si el coche no era exactamente como yo quería, intentaba encontrar algo dentro del coche que no estaba allí, y eso me empujaba a cometer errores".

El monegasco acabó tercero en el mundial de pilotos de 2024 solo por detrás de Norris y Verstappen, lo que le hace sentir orgulloso de su rendimiento con respecto a otras temporadas: "Sentí que maximicé muchos más puntos a lo largo de la temporada, pero eso no significa que nunca volveré a cruzar esa línea". ¿Será 2025, el año dorado para Charles Leclerc?