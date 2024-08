Al tándem Carlos Sainz - Charles Leclerc apenas le restan 10 carreras defendiendo los colores de Ferrari. En 2025, el '55' hará las maletas rumbo a Williams, mientras que su asiento lo ocupará Lewis Hamilton.

Desde que aterrizase en Maranello en 2021, el madrileño rápidamente puso en aprietos al monegasco. De hecho, en su primera temporada de rojo, superó a la 'joya' del equipo italiano.

Ya en 2022 y 2023 se impuso Leclerc, pero muy cerca de un Sainz que fue el único en destronar a Red Bull de la victoria la pasada temporada.

Esa férrea competencia que hemos visto entre ambos pilotos en ocasiones ha provocado roces, tal y como ha desvelado el propio Charles en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

"Hay momentos, con el casco puesto, en los que le he odiado y él me ha odiado a mí, porque no hemos visto las cosas de la misma forma. Luego, todo se arregla hablando entre nosotros", ha explicado.

Eso sí, asegura que ambos mantienen una gran relación: "Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Desafortunadamente, en este mundo todo se analiza y critica en exceso, pero siempre hemos tenido una relación realmente buena".

"Compartimos mucho interés y hemos vivido momentos que recordaré para siempre. Nunca me he llevado mal con nadie, pero creo que es parte de mi personalidad, no tengo problemas con nadie", ha zanjado.

Mientras que Carlos Sainz pasará a tener como compañero en Williams a Alex Albon, Leclerc compartirá garaje con el heptacampeón Lewis Hamilton. Veremos si también el odio es recíproco.