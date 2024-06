Carlos Sainz sigue a la espera en el mercado. Todavía no ha tomado una decisión. Y más después de que Alpine, con Flavio Briatore, haya entrado en escena. En la rueda de prensa de este jueves el español ha hablado de cómo están siendo esas negociaciones con varios equipos.

Dice que "está aprendiendo mucho" de esas negociaciones: "La situación en la que me he encontrado este año me ha hecho aprender mucho sobre la Fórmula 1 en general. Hablar con los equipos me ha demostrado lo duro que es este deporte y lo poco que a veces hay que creer en lo que la gente dice al principio de las negociaciones y, sobre todo, también confiar en muy poca gente en la batalla".

"He profundizado mucho en el estado en el que se encuentran y su situación. Y sí, probablemente también me ha hecho comprender mejor cómo es cada equipo y dónde se encuentra", dice el todavía piloto de Ferrari, que cambiará de escudería a final de año.

Su anuncio, dice, no está cerca: "Nada cambia, sinceramente es cuestión de tener todas las opciones delante y sentarme tranquilamente con mi equipo cuando no estemos en un triplete de carreras como ahora para tomar una decisión muy importante en mi vida".

"Obviamente hay buenas opciones para mí y quiero tomar la decisión correcta sin prisas o sin tener esa sensación de que una vez que tome la decisión tal vez debí esperar y ver más opciones con un poco más de calma. No quiero tener prisa y quiero darme el tiempo necesario, sabiendo que cuanto antes mejor", sentencia el piloto español, que sigue mirando el mercado con calma y sin renunciar a grandes opciones como la de Mercedes.