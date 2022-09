Eran muchos los rumores sobre la continuidad de Nicholas Latifi en la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, pero ya es oficial: el piloto canadiense no seguirá en Williams a partir de 2022.

Así lo comunicaba la escudería británica en la mañana de este viernes en un comunicado. "Queremos agradecer a Nicky por su compromiso y arduo trabajo durante los últimos 3 años y desearle todo lo mejor", dice Williams.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos en Williams Racing, a toda la gente en la fábrica y a aquellos con los que trabajo en la pista, durante los últimos tres años. Mi debut inicial en la Fórmula 1 se pospuso debido a la pandemia, pero finalmente nos pusimos en marcha en Austria y, aunque no hemos logrado los resultados juntos que esperábamos, ha sido un viaje fantástico", manifiesta Latifi.

"Obtener esos primeros puntos en Hungría el año pasado fue un momento que nunca olvidaré, y pasaré al siguiente capítulo de mi carrera con recuerdos especiales de mi tiempo con este equipo dedicado. Sé que ninguno de nosotros dejará de esforzarse hasta el final de la temporada", añade.

El jefe de Williams, Jost Capito, también ha hablado: "En nombre de todo el equipo, me gustaría agradecer enormemente a Nicholas por sus tres años de arduo trabajo con Williams. Es un gran jugador de equipo que tiene una gran actitud hacia sus compañeros y el trabajo y es muy querido y respetado en todo el negocio".

"Nuestro tiempo juntos está llegando a su fin, pero sé que él hará todo lo posible para maximizar lo que podemos hacer juntos en lo que queda de esta temporada. Le deseamos la mejor de las suertes para su futuro, tanto dentro como fuera del 'cockpit'", añade.

¿Quién sustituirá a Latifi en 2023?

Nyck de Vries reconoció estar negociando tanto con Williams como con Alpine y AlphaTauri para conseguir un asiento en F1 el año que viene. El holandés sustituyó a Alex Albon en Monza y en su debut en el 'Gran Circo' logró un notorio noveno puesto y fue el piloto del día.

Todo hace indicar que Mick Schumacher dejará Haas a final de temporada, debido tanto a su bajo rendimiento como a su desvinculación de Ferrari a final de año. Es por ello que el alemán podría recalar en Williams, ya que de no ser así, tendría muy complicado estar en la parrilla de 2023.

Por último, Capito manifestó hace poco que contaban también con Logan Sargeant, piloto de Fórmula 2. "Está dando pasos adelante a un ritmo muy positivo y creo que siempre me he caracterizado por dar oportunidades a los jóvenes talentos, no me gusta dejarlos en el banquillo durante demasiado tiempo", decía sobre él.

Daniel Ricciardo también es una posibilidad, pero el australiano fue 'cazado' diciendo que se tomaría un año de descanso y volvería en 2024.

Así pues, Nicholas Latifi dejará la Fórmula 1 tras haber logrado 7 puntos en tres temporadas y siendo el único piloto que, por el momento, no ha puntuado esta temporada.

Además, siempre quedará en el recuerdo que el canadiense fue el hombre que provocó el Safety Car en Abu Dabi que permitió ganar a Max Verstappen su primer mundial en la última vuelta de la última carrera.