Lando Norris ha sido uno de los pilotos que más activos se ha mostrado en la lucha contra el racismo. El piloto de McLaren, compañero de Carlos Sainz con el equipo de Woking, ha visto cómo sus seguidores en redes sociales se han reducido por publicar un mensaje por la igualdad.

"Tengo admiradores y seguidores. Apoyo y amor. Y a través de eso puedo liderar e inspirar a muchos. Pero también hay defiendo lo correcto. Esta vez te pido que hagas algo y actúes. Marca la diferencia #BlackLivesMatter", escribió.

I have fans and followers. Support and love. And I have power through this to lead and inspire so many. But we also stand for what’s right. This time I ask you to do something and take action. Click the link and make a difference... #blacklivesmatter https://t.co/IrVrgU2JBA pic.twitter.com/ee2A0goz84