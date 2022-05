El Alpine es rápido. Pero el Alpine no es fiable. Esa es la realidad del equipo en este comienzo de temporada. Y Fernando Alonso sólo ha podido sumar dos puntos en el inicio de campeonato. Algo que ha lamentado en la rueda de prensa previa al GP de Miami.

"Claro que es duro llevar dos puntos a estas alturas, es extraño sobre todo porque es uno de mis mejores arranques en cuanto a competitividad, creo que quizá el mejor en los últimos 10 años, desde 2012 que no me sentía como ahora", ha dicho el bicampeón.

Lo que ha ocurrido, "extremadamente desafortunado": "Tuve un sexto en la mano hasta la avería, en otro duré una vuelta... es cuestión de tiempo que los resultados vengan".

"El coche está bien, yo estoy bien, me siento fuerte y creo en la suerte, la buena y la mala, pero también que se compensa en 22 ó 23 carreras", ha comentado Alonso, que afronta en Miami la ilusión de un circuito nuevo en la Fórmula 1.

"Por supuesto me refiero también al equipo y al coche, porque es algo que no me pasaba en mi época de McLaren y los últimos años de Ferrari, verme en con tan buenos resultados y entre los diez mejores en cada sesión", explicó.

La fiabilidad es el problema: "La carrera queda a veces fuera de nuestras manos por temas de fiabilidad, pero el coche es rápido y tengo confianza. Pese al cambio de reglamento, me sentí cómodo con él desde el primer test".