Christian Horner ha desvelado en la rueda de prensa oficial que varios hijos de empleados de Red Bull han sido acosados por todas las acusaciones que ha sufrido la escudería austriaca de hacer trampas tras conocerse que excedieron el límite de gasto en 2021.

"Hay niños, hijos de empleados de Red Bull Racing, que sufren acoso en el patio del colegio", desveló Horner. El jefe de equipo de Red Bull no ahondó más en el tema con algún caso en particular ni tampoco comentó si iniciarán algún proceso al respecto.

Horner sí quiso recalcar lo molestos que están con algunos equipos del paddock y sus declaraciones al respecto de la situación sobre el límite de presupuesto. No dio nombres, pero Toto Wolff y Zak Brown, jefes de Mercedes y McLaren respectivamente, fueron muy duros con Red Bull y se pueden sentir identificados con las palabras del británico: "Esto no es justo. No deberían hacerse alegaciones sin datos y pruebas. Estamos realmente consternados por el comportamiento de algunos equipos".

Además, resaltó problemas de salud mental en varios miembros de la escudería. La presión por una sanción, aumentada por el resto de equipos, hace el ambiente en el paddock difícil. Y ahora, desvelada la situación que hijos de los empleados de Red Bull sufren acoso, también en el área personal está afectando el tema de las supuestas trampas del equipo. "En unos tiempos en los que hablamos tanto de la importancia salud mental, hemos encontrado problemas importantes en el seno de nuestros efectivos", finalizó.