Esteban Ocon se quedó el suelo nuevo de Alpine para Estados Unidos... y lo cierto es que bien, lo que se dice bien, de momento no le está yendo. El francés, en uno de sus peores sábados que se le recuerdan, no pudo superar ni tan siquiera la Q1 con un coche con el que Fernando Alonso, sin las novedades, hizo noveno.

Es, además, la segunda vez que le pasa en los últimos tres Grandes Premios, y lo cierto es que su ritmo no invitaba ni mucho menos al optimismo de cara a la carrera.

El francés, eso sí, habló de las condiciones "complicadas": "No me he sentido cómodo con el coche durante el día".

"Ha sido un día duro. Nos hemos quedado fuera en Q1 y eso siempre es complicado de aceptar. Más cuando tienes un coche competitivo y tras ser quintos en Japón", afirma.

Y es que Ocon no pudo pasar el primer corte. Uno en el que cayó estrepitosamente tras solo superar al Williams de Nicholas Latifi y al Haas de Mick Schumacher. El alemán, de hecho, habría quedado por delante del francés de no haber sufrido un trompo en la primera curva de Austin.

Fernando Alonso, en 'DAZN', quiso exculpar a su compañero tras la clasificación de Estados Unidos: "No hemos tenido ritmo, se vio cuando Ocon cayó en Q1, algo que para nosotros es raro".

Mal día en la oficina fue para Alpine, pues Alonso pasó a Q3 pero tan solo pudo ser noveno. Con la penalización, saldrá 14º. Esteban Ocon, 17º.