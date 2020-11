Lando Norris es de esos pilotos alegres y felices, y llenos de vida, que hay en el 'paddock' de Fórmula 1. El inglés, compañero de Carlos Sainz en McLaren, ha querido mostrar la otra cara de la moneda, esa que nunca se ve pero que está y que siempre cuesta confirmar que existe: la de la ansiedad.

"¿Alguna vez has sufrido mentalmente pero lo has ocultado, poniendo cara de valiente? Yo sí lo he hecho", comienza su carta en la web oficial de McLaren.

El inglés cuenta, de forma sincera, como vivió realmente su primer año en la Fórmula 1: "Podía parecer que estaba lleno de confianza. Que era el chico nuevo repleto de entusiasmo... pero no, no era así".

"Escondí todo lo que sufría. Por los nervios, por la ansiedad... Cuestionaba mi autoconfianza. Me preocupaba si tenía lo que tenía que tener y me comparaba con los demás. Eso se te clava en la cabeza", afirma.

Norris está convencido de que no es al único piloto de la F1 que le sucede: "En el deporte no quieres dar ventaja a tus rivales ni mostrar debilidad. No hablamos de salud mental tanto como deberíamos".

"Es importante tener un grupo central de personas a tu alrededor. Sean familiares, amigos... alguien con quien puedas abrirte", reconoce Norris.

Lando habla de cómo vivió la pandemia del COVID-19: "Hablar con ellos de todo me ayudó a sentirme mejor y más positivo. Resalta lo poderoso que puede ser el hablar con alguien".

