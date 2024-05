El dominio de Max Verstappen en la Fórmula 1 está terminando. No se llevó la victoria en Miami y estuvo a punto de perderla en Ímola, con Lando Norris pisándole los talones. Y desde Ferrari han celebrado que Red Bull ya no es tan superior como hace algunas carreras.

Así lo dijo Fred Vasseur después del Gran Premio de Emilia Romagna, donde Charles Leclerc subió al podio: "Son buenas noticias para mí, para la F1 y para el campeonato. Tenemos tres equipos en siete segundos después de 70 vueltas, es una décima por vuelta...".

"En Mónaco empezaremos otra vez desde cero. Pero damos un paso adelante, aunque McLaren ha dado el mismo paso. Compensamos en parte la diferencia con Red Bull y no estamos lejos, pero estoy un poco frustrado porque si hacemos un doblete en clasificación habríamos hecho doblete en la carrera. Si faltó algo no fue en la carrera, sino en la clasificación", apunta el jefe de Carlos Sainz y de Charles Leclerc.

Ferrari sigue progresando y es optimista: "Sólo hemos hecho siete carreras de 24 y quedan 17. En este punto de la temporada, el año pasado estábamos 100 puntos por detrás de Aston Martin y terminamos el año 100 puntos por delante. La temporada no termina en la séptima carrera y eso es aún más cierto este año".

"La diferencia es muy pequeña, no es común tener seis u ocho coches que pueden ganar una carrera, pasas del octavo puesto, que casi no suma, al primero. Un abandono lo cambia todo en una clasificación. Sin mirar la diferencia de puntos, de un abandono a un doblete cualquier equipo se puede recuperar. Ahora nos centramos en Mónaco, no pensamos en el campeonato", sentencia el jefe de la escudería de Maranello.

Ferrari es segundo equipo en el mundial de constructores. Por delante de McLaren y por detrás de Red Bull. Y quieren seguir ascendiendo para luchar contra Max. a Sergio Pérez ya le han superado.