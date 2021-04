El caso de Davide Brivio es uno de los que más ha sorprendido en los últimos años en MotoGP. Tras coronarse con sumo mérito campeón de la categoría de la mano de Joan Mir y Suzuki (ya lo fue antes con Valentino Rossi en Yamaha), el italiano decidió dar un giro de 180 grados a su profesión para sumergirse en el mundo de la Fórmula 1.

Junto a Alpine (antiguo Renault), Brivio está dando sus primeros pasos en el 'Gran Circo', consciente de las dificultades que entraña este 2021, pero ilusionado por 2022, el cambio de reglamento y la presencia de Fernando Alonso en el equipo.

Sustituto de Cyril Abiteboul en los de Enstone, Davide asegura que lo que le ha motivado a cambiar de aires ha sido el "desafío".

"Siempre estuve interesado en tratar de entender cómo funciona la F1, cómo el equipo gestiona sus operaciones y cómo hacen el coche, así que era el deseo de profundizar en el deporte e intentar comprenderlo tanto como fuera posible", ha señalado en la web oficial de la Fórmula 1.

"Ha sido muy interesante hasta ahora, con tantas cosas por descubrir y a las que acostumbrarme. Espero que pronto pueda aportar mi contribución y ayuda", ha añadido.

Cómo pulir el talento

Conocido por descubrir jóvenes promesas y futuros campeones, Brivio ha explicado cómo se puede localizar el talento y cómo se ha de pulir este.

"No es fácil identificar el talento. A veces es un presentimiento que tienes, incluso como persona. A veces, hay pilotos que no tienen mucho éxito en una categoría inferior, pero trabajan mucho, maduran y tienen éxito en una categoría superior, por lo que no es fácil identificar eso", ha señalado.

"Intentas encontrar lo mejor que puedas. Haces tu elección y luego no miras hacia atrás, sigues trabajando. Cuando tienes un piloto que tiene suficiente talento y está muy motivado para trabajar, tienes que seguir trabajando y dejar que crezca", afirma.

"Si sigue motivado, dispuesto a trabajar y, por supuesto, tiene talento, entonces surge algo. No se trata sólo de tomar una decisión, sino de cómo hacer que la elección funcione", ha zanjado, no si antes alabar la figura de Fernando Alonso, bicampeón del mundo de F1 que esta temporada ha regresado a la categoría junto a Alpine y bajo las órdenes de Brivio.