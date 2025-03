El jefe de Aston Martin desvela qué equipo está liderando la zona media: no, no son ellos

Aston Martin es séptimo equipo en la tabla de constructores. Suman diez puntos, todos ellos de Lance Stroll, y han arrancado el año más en la parte trasera que en la zona media. El jefe de pista del equipo, Mike Krack, cree que son los Haas los que están liderando esa codiciada zona media.

"Los Haas fueron muy fuertes. En clasificación todo está muy apretado y el orden depende más del balance del coche y de si cometes un error. En la carrera vemos el orden real. En Melbourne era difícil, aquí tenemos una imagen más clara. Porque la carrera del sábado estuvo marcada por el 'graining', pero con la del domingo tenemos una perspectiva más clara para hacer nuestros análisis mejor. Y probablemente sean los Haas quienes lideran la zona media", dice el jefe de Fernando Alonso y Stroll en 'AS'.

Reconoce que su inicio de año no es el esperado. Pero que en los test de Baréin ya se dieron cuenta de que no estarían cerca: "No han sido buenas prestaciones en carrera. En los test de Baréin supimos que no estaríamos bien...".

"En Melbourne lo confirmamos, aunque fue circunstancial por las condiciones de la carrera y era cuestión de tomar decisiones correctas, acabar y no cometer errores. Al llegar a China, en la clasificación del sprint y el sprint lo hicimos un poco mejor, pero ahora vemos que estamos en el centro de la zona media, aunque está bastante apretado", dice Krack, que cambió de puesto en invierno ante la llegada de Andy Cowell, el nuevo jefe de la escudería.

De cara al Gran Premio de Japón, la próxima cita del calendario, apunta Krack que hay cosas nuevas por llegar con el trabajo del túnel de viento: "Hay piezas en camino, tenemos que ver cuándo están preparadas. Ahora vamos a Japón y veremos como vamos ahí. Pero sí, el túnel de viento está funcionando".