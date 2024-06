Con el tiempo, la Fórmula 1 ha ido creciendo en audiencia, sobre todo desde que Liberty Media se apropió de la competición. La creación de una serie de entretenimiento sobre la categoría y las estrategias de 'marketing' que han empleado en redes sociales, han hecho que la Fórmula 1 se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Es por ello que muchos países se han interesado en invertir en este deporte y tratar de acercar la categoría a sus tierras. En 2023, el calendario de Fórmula 1 incluía 23 carreras, y aunque no se pudieron completar todas, debido a las inundaciones de Italia que provocaron la cancelación del GP de la Emilia Romagna, ya era una cifra récord. Este año, en caso de que no se cancele ningún GP, los pilotos disputarán 24 carreras y completarán el año con más citas con el asfalto que nunca.

Pilotos, equipos e incluso aficionados, han criticado que se celebren tantos GP. Algunos sostienen que le quita la exclusividad que ha acompañado al deporte durante toda su historia, otros, sin embargo, se escudan en que aparte de que físicamente es muy duro, el límite presupuestario es prácticamente inviable si hay que viajar tanto.

El director ejecutivo de Liberty Media, Greg Maffei, ha explicado en el podcast oficial de la F1, ‘Beyond The Grid’, que 24 carreras serán prácticamente el máximo número: "Creo que es altamente improbable que vayamos más arriba de las 24 carreras. Estamos intentando reducir el número, tener un calendario más ordenado. Hay algunos lugares en los que siempre se corre en las mismas fechas, en Mónaco era el US Memorial Day, Silverstone suele estar cerca del 4 de julio y Monza alrededor del Labor Day, fiestas estadounidenses…".

"Es difícil mover esas carreras, pero estamos intentando optimizarlas para las ventas, el tiempo y además de que son circuitos históricos en fechas históricas. 24 nos pone al límite. Hemos intentado hacer una carrera en África, pero no hemos tenido éxito", ha agregado Maffei.

El director ha comentado que en los últimos años, la Fórmula 1 ha levantado mucho interés en el continente asiático: "Corea del Sur ha apretado mucho, al igual que Tailandia, Indonesia también ha mostrado un gran interés. Para que encajen todas, podríamos ver rotación, pero hay algún otro evento que es menos probable que se quede en el calendario".

Aún no se sabe qué circuitos lograrán aguantar en el calendario o si por el contrario, algún trazado histórico podría salir de él. Sin embargo, de momento, se conoce que la próxima incorporación al calendario será en 2026 con el GP de Madrid, aunque no se saben los detalles de si el Circuito de Catalunya se quedará o no.