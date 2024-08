Durante el corralito de prensa celebrado este jueves en la previa del Gran Premio de Países Bajos, a Fernando Alonso le han preguntado por la posibilidad de que Adrian Newey recale en Aston Martin.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha tirado de ironía en su respuesta: "Tengo la misma confianza que cuando en Mónaco me desperté un día y a las 12 en punto se produjo la conferencia de prensa anunciando su unión a Ferrari".

"Quiero decir, son todos rumores, y tenemos tantas cosas y tantos problemas que resolver para obtener rendimiento en el coche que no podemos distraernos cada fin de semana con dónde va a estar cada uno", ha explicado Alonso.

Seguidamente, Fernando ha asegurado que es un "privilegio" que se les vincule con el todavía ingeniero de Red Bull, aunque prefiere no "soñar" con ello.

"Para mí, ya es un privilegio que Aston Martin y Adrian Newey estén vinculados. Esa combinación, solo leerlo, ya es un privilegio. Y me siento honrado de ser parte de Aston Martin. Si algún día sucede, estaré feliz, pero no puedo soñar o seguir pensando en cosas que no están en el presente", ha zanjado.