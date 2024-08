A Carlos Sainz le restan 10 carreras con Ferrari antes de que en 2025 se una a Williams en una andadura que puede ser menos exitosa que la que ha tenido en Ferrari.

Sobre este aspecto le han preguntado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos que se disputa este fin de semana en Zandvoort.

¿Le preocupa no volver a subir al podio?, ¿ve lejos resultados exitosos con la histórica marca de Fórmula 1? Lejos de mostrarse pesimista, el madrileño de 29 años ha puesto de ejemplo a Fernando Alonso, que seguirá en F1 hasta, mínimo, los 45.

"No, eso no me preocupa. Teniendo todavía, no sé si serán cinco, diez o quince años de carrera por delante... porque si ves a Fernando, todavía le quedan unos cuantos... pues eso no me preocupa", ha señalado Sainz.

"Sé que no suena igual lo más excitante, pero al final, como siempre, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba", ha añadido.

Eso sí, tiene fe ciega en Williams y en él: "Estoy convencido de que en el futuro volveré a luchar por victorias y podios, que es donde pertenezco, luchar por esas cinco primeras posiciones, tres primeras posiciones, y creo que en algún momento volveré. Ojalá sea lo antes posible y que sea con Williams".